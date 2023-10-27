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Мощи Георгия Победоносца — как совершить паломничество к святыне

Мощи святого Георгия Победоносца доставили в Казанский собор Петербурга
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Мощи святого Георгия Победоносца 27 октября прибыли в Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге. В рамках Всероссийского молебна о победе прихожане могут приложиться к останкам великомученика и попросить Господа о скорейшем триумфе. «Известия» рассказывают о том, как посетить святыню и какой маршрут запланирован на ближайшие дни.

Прибытие мощей Георгия Победоносца в Петербург

Ковчег с мощами прибыл в Северную столицу утром в пятницу, 27 октября. Встреча святыни состоялась в Казанском кафедральном соборе, в ней принял участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Перед публикой выступили протоиерей Александр Валерьевич Пашков и замруководителя секретаря Всемирного русского народного собора Юрий Жуков.

Священнослужитель рассказал прихожанам историю Георгия Победоносца и подчеркнул важность события для петербуржцев. В свою очередь, Жуков поделился с собравшимися подробностями дальнейшего маршрута мощей по России.

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Мощи установили перед иконой Победоносца. Теперь каждый день до 1 ноября паломники смогут приложиться к святыне и помолиться о победе российских бойцов.

Мощи Георгия Победоносца в Петербурге — как посетить

В будние дни собор будет открываться в 08:00, а в субботу и воскресенье — в 06:30. Закрываться храм будет в 23:00. В течение всех дней пребывания святыни в Петербурге священнослужители будут совершать молебны с акафистом великомученику Георгию Победоносцу.

Посетить мощи может любой желающий. Проход организован со стороны Казанской улицы. По этой причине городской комитет по транспорту временно ввел ограничения на передвижение транспорта. Так, вплоть до 14:00 1 ноября будет запрещена остановка транспортных средств на Казанской улице от Невского проспекта до Казанской площади, а также на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова. Кроме того, до 23:59 1 ноября сужена проезжая часть на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова.

Всероссийский молебен о победе — маршрут

В первый день ноября ковчег отправится в Великий Новгород в рамках дальнейшего путешествия по регионам России. Затем мощи повезут в Тверь и Калининград, а завершится молебен там же, где и начинался 6 мая, — в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве. По окончании церемоний мощи возвратят в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Кто такой Георгий Победоносец

Георгий Победоносец известен как доблестный и удалой воин, покровитель российского воинства, одолевший самого дьявола в обличии змея. Великомученик пострадал во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 303—313 годах. Подробнее о житие святого можно узнать из специального материала «Известий».

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