В Крыму сообщили о массовой кибератаке на местных интернет-провайдеров
В Крыму зафиксированы массовые внешние кибератаки на местных интернет-провайдеров, заявил 27 октября в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков.
Он отметил, что возможны перебои в работе ряда сервисов.
На данный момент происходит отражение атаки, а также восстановление полноценной работы провайдеров.
Ранее, 22 сентября, Крючков сообщил о беспрецедентной кибератаке на работающих в Крыму интернет-провайдеров. Он заявил, что службы работают над устранением угрозы.
В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.