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В Крыму сообщили о массовой кибератаке на местных интернет-провайдеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Крыму зафиксированы массовые внешние кибератаки на местных интернет-провайдеров, заявил 27 октября в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков.

Он отметил, что возможны перебои в работе ряда сервисов.

На данный момент происходит отражение атаки, а также восстановление полноценной работы провайдеров.

DDoS и ныне там: Россия стала одной из самых кибератакуемых стран мира
Рост угроз связывают с появлением хактивистов

Ранее, 22 сентября, Крючков сообщил о беспрецедентной кибератаке на работающих в Крыму интернет-провайдеров. Он заявил, что службы работают над устранением угрозы.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.

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