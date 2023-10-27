Подозреваемого в изнасиловании девочки в Подольске задержали

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Подольске, задержали. Об этом 27 октября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, речь идет о мужчине 1995 года рождения. Его задержали накануне. Известно, что он работает сборщиком на складе.

О том, что в Подольске педофил надругался над школьницей в заброшенном здании на улице Батырева, стало известно 24 октября. В полицию обратилась 19-летняя сестра пострадавшей пятиклассницы.

Мать девочки рассказала «Известиям», что о произошедшем дочь сама рассказала ей по телефону. По словам женщины, злоумышленник спросил у девочки дорогу, и та, поддавшись его влиянию, решила показать, куда ему надо идти. Педофил завел девочку внутрь здания, на втором этаже которого и совершил над ней насилие.

Позднее сторож Тамара Фоменко в беседе с корреспондентом «Известий» рассказала, что девочка не сопротивлялась и спокойно зашла с незнакомым мужчиной на территорию больницы.