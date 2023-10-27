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Крановщик погиб от удара током в Забайкальском крае

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Транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели водителя автомобиля «Урал» с краном в Забайкальском крае. Мужчина получил удар током.

Инцидент произошел недалеко от станции Ксеньевка в Могочинском районе. По данным ИА ChitaMedia, во время установки шумоизоляционного забора мужчина задел стрелой высоковольтные воздушные линии. С поражением током потерпевшего доставили в фельдшерский пункт. Медики констатировали смерть рабочего.

Прокуратура проверяет исполнение закона об охране труда.

В Волгограде в начале октября двое рабочих сорвались с высоты 22 м во время мытья окон машинного зала ГЭС. Свидетели утверждают, что стопоры подъемника люльки не сработали. Один мужчина погиб, второй сильно пострадал.

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