Крановщик погиб от удара током в Забайкальском крае

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели водителя автомобиля «Урал» с краном в Забайкальском крае. Мужчина получил удар током.

Инцидент произошел недалеко от станции Ксеньевка в Могочинском районе. По данным ИА ChitaMedia, во время установки шумоизоляционного забора мужчина задел стрелой высоковольтные воздушные линии. С поражением током потерпевшего доставили в фельдшерский пункт. Медики констатировали смерть рабочего.

Прокуратура проверяет исполнение закона об охране труда.

В Волгограде в начале октября двое рабочих сорвались с высоты 22 м во время мытья окон машинного зала ГЭС. Свидетели утверждают, что стопоры подъемника люльки не сработали. Один мужчина погиб, второй сильно пострадал.