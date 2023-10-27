Военный эксперт указал на разночтения Запада по конфликту на Украине

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал «Известиям» 27 октября заявление США о скором достижении Россией тактических преимуществ на Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы.

«Джон Кирби является определенного рода рупором нынешнего состава Белого дома в Вашингтоне, и, естественно, если взят курс на продолжение изматывающего конфликта, который в значительной степени должен подорвать возможности РФ, то, естественно, он и будет характеризовать как некие незначительные тактические преимущества со стороны Вооруженных сил РФ <...>. Его позиция вполне укладывается в тот алгоритм действий, который сегодня генерируют [президент США] Джо Байден и его команда», — считает Кошкин.

Военный эксперт также указал на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что для военных экспертов очевиден провал Украины на поле боя и только западные политики не осмеливаются этого признать.

«Виктор Орбан — это человек, который защищает национальные интересы Венгрии, и, естественно, он характеризует ситуацию, когда Украина не в состоянии победить в этом конфликте, то есть более реальное положение дел. Самое интересное, что и Словакия сейчас присоединилась к Венгрии, также [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо высказывает свои будущие действия как прекращение какой-то помощи нынешнему киевскому правительству», — добавил полковник в отставке.

По его словам, на Западе наблюдаются разночтения по одному и тому же вопросу.

«Речь идет о конфликте на Украине как со стороны Вашингтона, который настаивает на его продлении, так и со стороны части руководителей европейских государств, в частности Венгрии и Словакии, о том, что наверняка перспективы победы у Украины в этом конфликте нет», — резюмировал Кошкин.

Так, 24 октября источники «Известий» сообщили, что ВС РФ завершили зачистку террикона в пригородах Авдеевки. Также собеседники отметили, что российские войска смогли продвинуться в районе железной дороги на севере Авдеевки, на этом направлении украинские войска понесли большие потери и были полностью вытеснены за «железку».

До этого, 15 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы в рамках активной обороны улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, в частности на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.