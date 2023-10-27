Два человека погибли в ДТП на трассе в Хабаровском крае
Три легковых автомобиля столкнулись на трассе Хабароск – Лидога – Ванино в Хабаровском крае. Два человека получили смертельные травмы.
Авария произошла днем 27 октября на 94-м км автодороги. По данным ИА AmurMedia, водитель автомобиля Lexus при движении со стороны Комсомольска-на-Амуре допустил выезд на встречную полосу во время обгона и столкнулся с машинами Toyota Prado и Honda Fit.
Водитель и пассажир Honda скончались до приезда скорой помощи. Водитель Lexus госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
В Тамбовской области 26 октября водитель грузовика не справился с управлением на трассе Р-22 «Каспий» и столкнулся с микроавтобусом Ford. На месте аварии погибли два человека, четверо пострадавших доставлены в больницу.