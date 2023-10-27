Жителей Приморского края предупредили о дождях со снегом

Синоптики прогнозируют дожди со снегом на территории Приморского края. Похолодание наступит в начале ноября.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, 30 и 31 октября ожидается незначительное повышение температуры воздуха. Но с 1 ноября друг за другом пройдет два атмосферных фронта различной интенсивности. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

3 и 4 ноября в регионе ожидаются осадки. Дождь со снегом выпадут в континентальной части Приморья. Метеоролог отмечает, что по Владивостоку прогноз пока неточен.

Ранее синоптики спрогнозировали рекордную температуру в начале следующей недели в Московской области. Воздух прогреется до +10…+12 градусов.