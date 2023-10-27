Жительница Хабаровска отдала мошенникам 3,5 млн рублей

Полиция в Хабаровске возбудила уголовное дело по факту кибермошенничества в отношении 46-летней жительницы Краснофлотского района. Женщина отдала злоумышленникам 3,5 млн рублей.

По словам потерпевшей, она увидела объявление от имени бизнес-школы, которая предлагала пройти онлайн-обучение инвестиционной деятельности. Женщина оплатила курс и прослушала лекции с сомнительными утверждениями. В дальнейшем хабаровчанке предложили инвестировать средства в брокерскую фирму. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Злоумышленники убедили женщину, что «специалисты» будут покупать и продавать активы от ее имени. С середины апреля потерпевшая перевела на посторонние счета 3,5 млн рублей. Часть средств женщина взяла в банке в кредит. Мошенники прервали общение, как только хабаровчанка попросила вывести средства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Москве пенсионерка перевела мошенникам 12 млн рублей из собственных сбережений и средств от продажи квартиры. 71-летняя женщина поверила, что кто-то пытается снять деньги со счета ее троюродной сестры-инвалида.