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Стало известно об отказе Нетаньяху подписать план наземной операции в секторе Газа

NYT: премьер Израиля Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу
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Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de
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Командование Армии обороны Израиля разработало окончательный план наземной операции в секторе Газа, но премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не стал подписывать его. Об этом 26 октября сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, Нетаньяху таким решением разозлил офицеров.

Одной из причин, по которой он отказался подписать план, является его желание единогласного одобрения операции со стороны членов чрезвычайного правительства, которое было сформировано после нападения ХАМАС.

Кроме того, аналитики считают, что премьер опасается самостоятельно одобрять план, так как есть риск снижения общественного доверия к нему, а также обвинения в случае провала.

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При этом, несмотря на сведения газеты, ЦАХАЛ вошла в сектор Газа. Так, 26 октября Армия обороны Израиля провела танковый рейд на севере Газы. В рамках операции были нанесены удары по боевикам ХАМАС и его инфраструктуре. Позднее, 27 октября, сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели еще один рейд в центральной части сектора Газа.

25 октября Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа, однако говорить о сроках ее проведения пока что преждевременно.

24 октября The New York Times со ссылкой на американского полковника Томаса Арнольда написала, что проведение Израилем наземной операции в Газе приведет к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны. Операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы». Также она может привести к распространению войны на Ливан и Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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