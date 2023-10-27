ФСБ пресекла деятельность трех групп разведки Украины в Запорожской области

Деятельность трех крупных агентурных групп (резидентур), координируемых главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, пресекли в ходе спецоперации в Запорожской области. Об этом сообщили 27 октября в ФСБ.

Были задержаны администраторы информационных ресурсов украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь — Це Украина», которые использовались иностранной разведкой для сбора развединформации и оказания психологического давления на жителей региона.

По данным ведомства, администраторы информресурсов, убеждая местных жителей региона в конфиденциальности, склоняли их к сбору и передаче им информации о местах дислокации и передвижения российских военных и других сведений, способных дестабилизировать безопасность РФ.

Помимо этого, задержанные руководили размещением материалов с антироссийской повесткой, пропагандирующих террористическую деятельность.

В пресс-службе также сообщили, что один из агентов украинской разведки, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире были обнаружены самодельная взрывчатка, автомат Калашникова и ручная граната РГН.

В ходе допросов задержанные дали признательные показания о своей работе по заданиям ГУР Украины.

Между тем подписчикам указанных Telegram-каналов были направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне. В настоящее время каналы заблокированы.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Кроме того, формируется доказательная база для привлечения к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Днем ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками ФСБ был задержан украинский шпион, занимавшийся подготовкой теракта в регионе. Он также выявлял позиции Вооруженных сил (ВС) РФ и передавал информацию украинской стороне. В отношении жителя возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

В тот же день ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери, готовившийся агентом украинских спецслужб. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).