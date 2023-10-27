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В России запущено крупнейшее производство перекиси водорода

«Волжская перекись» запустила крупнейшее производство перекиси водорода в РФ
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Фото: Волжская перекись
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«Волжская перекись» (входит в состав в «Группы Оргсинтез») начала выпуск перекиси водорода антрахиноновым методом на промышленной площадке ПАО «Химпром» в Новочебоксарске (Чувашская Республика), сообщила «Известиям» пресс-служба компании 27 октября.

Мощность производства составит 50 тыс. т перекиси в пересчете на 100% концентрации, востребованной широким спектром промышленных потребителей. Предполагается, что производство станет крупнейшим из существующих в РФ и позволит заместить импорт, который в настоящее время обеспечивает около 60% спроса в стране на перекись.

«Антрахиноновый метод позволяет полностью исключить образование примесей в конечном продукте и повысить его концентрацию до 60%. Эти качества позволят использовать российскую перекись в медицине, пищевой промышленности, косметологии, радиоэлектронике и ряде других сфер с высокими требованиями к чистоте и концентрации пероксида», — сказал генеральный директор ООО «Волжская перекись» Константин Незнамов.

Председатель совета директоров Группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подчеркнул, что новое современное производство — важный шаг в укреплении химической отрасли России. «Высококачественная продукция предприятия позволит снизить зависимость промышленности от импортных поставок. Новый завод обеспечит Чувашию высококвалифицированными рабочими местами и поддержит экономику региона», — сказал он.

Уточняется, что в создание производства «Группа Оргсинтез» проинвестировала более 11 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности России по программе «Приоритетные проекты».

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