В России запущено крупнейшее производство перекиси водорода

«Волжская перекись» (входит в состав в «Группы Оргсинтез») начала выпуск перекиси водорода антрахиноновым методом на промышленной площадке ПАО «Химпром» в Новочебоксарске (Чувашская Республика), сообщила «Известиям» пресс-служба компании 27 октября.

Мощность производства составит 50 тыс. т перекиси в пересчете на 100% концентрации, востребованной широким спектром промышленных потребителей. Предполагается, что производство станет крупнейшим из существующих в РФ и позволит заместить импорт, который в настоящее время обеспечивает около 60% спроса в стране на перекись.

«Антрахиноновый метод позволяет полностью исключить образование примесей в конечном продукте и повысить его концентрацию до 60%. Эти качества позволят использовать российскую перекись в медицине, пищевой промышленности, косметологии, радиоэлектронике и ряде других сфер с высокими требованиями к чистоте и концентрации пероксида», — сказал генеральный директор ООО «Волжская перекись» Константин Незнамов.

Председатель совета директоров Группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подчеркнул, что новое современное производство — важный шаг в укреплении химической отрасли России. «Высококачественная продукция предприятия позволит снизить зависимость промышленности от импортных поставок. Новый завод обеспечит Чувашию высококвалифицированными рабочими местами и поддержит экономику региона», — сказал он.

Уточняется, что в создание производства «Группа Оргсинтез» проинвестировала более 11 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности России по программе «Приоритетные проекты».

Ранее, 11 мая, главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент «Лиги здоровья нации», академик Лео Бокерия рассказал в интервью «Известиям» об импортозамещении в российской медицине.Он отметил, что в стране появилось много отечественных изделий, среди которых заплаты, которые ставятся внутри сердца, клапаны и др. По его словам, фактически все необходимые медизделия есть.