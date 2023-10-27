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Politico сообщила о трудностях ЕС в достижении консенсуса по Газе

Politico: хрупкий консенсус ЕС по Газе может оказаться недолгим
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Страны Евросоюза (ЕС) несколько дней не могли согласовать формулировки по ситуации в секторе Газа, однако достигнутое соглашение стало очень хрупким, сообщила 26 октября газета Politico со ссылкой на дипломатов объединения.

«Учитывая длительные дискуссии и переговоры, которые понадобились для соглашения по одним только формулировкам — оставив США, Катар и Египет среди прочих играть ключевую роль в войне, — хрупкий консенсус ЕС может оказаться недолгим, так как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху готовится начать полномасштабное наземное вторжение в Газу», — отмечается в публикации.

Также источники рассказали, что главы МИД стран ЕС с понедельника обсуждали формулировку «паузы» в конфликте. Противоречие возникло в том, что ряд участников увидели в слове намек на призыв к прекращению огня.

Как уточняет «Газета.Ru», для Германии, Чехии и Австрии что-то, напоминающее прекращение огня, стало слишком чувствительной темой, так как ранее они подчеркивали право Израиля на самооборону.

Обсуждения только в четверг длились пять часов за закрытыми дверями. Кроме того, министры в ходе дискуссии были без мобильных телефонов.

Накануне главы государств и правительств ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали к гуманитарным коридорам и паузам в вооруженном конфликте для помощи жителям Газы, но не поддержали прекращение огня между палестинцами и Израилем.

Ранее в пятницу сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. За несколько часов до этого пехота израильской армии в сопровождении бронетехники провела рейд в том же районе.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа, однако говорить о сроках ее проведения пока что преждевременно.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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