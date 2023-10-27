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СМИ сообщили о превращении Венгрии в угрозу для Евросоюза

Guardian: Венгрия становится всё более проблемной и изолированной в Евросоюзе
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Венгрия становится всё более изолированной страной в Евросоюзе и вызывает недоверие со стороны остальных европейских стран из-за контактов с Москвой. Об этом 27 октября заявляет The Guardian со ссылкой на чиновников.

«Недавняя встреча [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана и [президента РФ] Владимира Путина усилила растущее беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что дружественные связи Венгрии с Москвой и Пекином не идут в ногу с западным альянсом и даже наносят ему ущерб», — указано в публикации.

По мнению директора базирующегося в Будапеште исследовательского института «Политический капитал» Петера Креко, венгерский премьер «пытается сохранить роль «плацдарма» между Западом и Востоком».

В свою очередь, чиновник из Венгрии, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что существует неопределенность в вопросе будущего статуса страны на международной арене и возникает больший риск ее изоляции.

Между тем напряжение в отношениях Венгрии и Евросоюза проявляется и в публичных заявлениях лидеров с обеих сторон.

Так, Орбан заявил, что стране раньше приходилось «плясать под дудку» Москвы и это было трагедией, а когда то же самое пытается делать ЕС — «это просто плохая современная пародия». В ответ на это верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, что членство в Евросоюзе — добровольное, поэтому такая оценка неуместна.

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Накануне Орбан заявил, что Венгрия стремится поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией в рамках стратегии Будапешта по достижению мира на Украине и гордится таким политическим курсом.

До этого, 17 октября, у премьер-министра состоялась встреча с Путиным в Пекине. В ходе нее венгерский политик отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Кроме того, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой.

Российский лидер, в свою очередь, констатировал, что нападки на Орбана вызваны завистью, так как он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, чего лишены многие другие политические деятели Европы.

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