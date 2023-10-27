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В Югре более 40 граждан незаконно прописали в квартире площадью 34 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа, который незаконно зарегистрировал в своей квартире площадью 34 кв. м более 40 граждан. Об этом 27 октября сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, мужчина зарегистрировал более 40 россиян в своей квартире, при этом они никогда там не проживали.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении»).

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Ранее, в мае, сообщалось, что житель города Обнинск Калужской области зарегистрировал в своей квартире 187 иностранных граждан. В отношении него возбудили уголовное дело.

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