На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Украине городе Херсон прозвучали взрывы. Об этом 27 октября сообщил украинский Telegram-канал ZN.UA со ссылкой на местные каналы.
Другой информации нет.
Комментариев Министерства обороны России по этому поводу не поступало.
Ранее в этот день представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона сообщила о поврежденном объекте инфраструктуры на юге страны. Гуменюк не назвала объект и его местонахождение.