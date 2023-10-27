Водителя осудили за пьяное ДТП с тремя погибшими в Якутии
В Якутии вынесен приговор в отношении водителя, который сел за руль в пьяном состоянии и допустил съезд транспортного средства в водоем. В результате ДТП погибли три человека.
Авария произошла в Чурапчинском районе в июне 2023 года. По данным ИА SakhaNews, мужчина вез пятерых пассажиров в автомобиле «УАЗ», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в водоем. Три человека скончались.
В ходе разбирательства был установлен факт алкогольного опьянения водителя. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Также подсудимый на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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