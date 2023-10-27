Куда поехать и что посмотреть на Кавказе в 2024 году

Кавказ — один из самых популярных туристических регионов России. Сюда едут, чтобы насладиться горными пейзажами, чистым воздухом, поправить здоровье и прикоснуться к древней истории. О самых популярных маршрутах и о том, во сколько обойдется поездка на Кавказ в 2024 году, читайте в материале «Известий».

Курорты Кавказа в 2024 году — о регионе

Географически выделяют Южный и Северный Кавказ. К первому относятся страны Восточной Европы и Передней Азии — Армения, Абхазия, Грузия, Южная Осетия и Азербайджан. В Северный Кавказ, который является частью России, входят девять регионов. Каждый из них по-своему уникален и предлагает гостям самый разнообразный отдых.

Среди наиболее популярных направлений — морские и горные курорты кавказских Минеральных Вод, Долинск, Приэльбрусье, Домбай и долина реки Псоу, по которой проходит государственная граница РФ.

Помимо этого, Кавказ — один самых многонациональных уголков нашей страны. Здесь проживает несколько десятков народностей, что создает особый национальный колорит. С обычаями, ремеслами и кухней проживающих здесь народов можно будет познакомиться во время путешествия.

Курорты Кавказа в 2024 году — когда лучше ехать

На Кавказе красиво и хорошо в любое время года. Зимой туристы могут прокатиться на лыжах по горным склонам, совершить прогулку на санях и снегоступах или спуститься по пухляку на сноуборде. Многие приезжают сюда, чтобы отпраздновать Новый год с видом на Эльбрус. Зима здесь намного мягче, чем в других регионах. Средняя температура воздуха составляет — 2–3 градуса. Однако в высокогорных районах погода значительно холоднее.

Весной на Кавказе уже тепло, деревья покрыты сочной молодой листвой, а в предгорье распускаются первые цветы. Это лучший период для туризма по живописным долинам Кавказа. Уже в апреле открывается оздоровительный сезон и в санатории приезжают первые посетители.

Летом россияне могут насладиться жарким солнцем, прохладой рек и озер, попробовать свежие ягоды и фрукты, выращенными здесь же. Для туристов организуют маршруты в Приэльбрусье и Домбай, восхождение на Эльбрус, а также программы активного отдыха в горах и экскурсии в разные города. Средняя температура воздуха в дневное время здесь часто выше +30 градусов. Ночи в регионе тоже теплые, поэтому можно смело ночевать в палатке.

Активные летние туры продолжаются еще весь сентябрь. Начиная с октября часть маршрутов закрывается. Между тем это не останавливает туристов. В бархатный сезон в горах особенно красиво. В это время популярно катание на велосипедах. Не менее популярны прогулки по экотропам и конные путешествия.

Курорты Кавказа в 2024 году — направления и цены

Турагентства предлагают большой выбор туров на любой вкус и кошелек. Среди них городские, обзорные, этнические, новогодние, гастрономические и винные туры, туры в горы и на природу Кавказа. Так, средняя стоимость трехдневного обзорного тура с прогулками по Владикавказу и посещением гор обойдется в среднем чуть более 14 тыс. рублей на человека без учета дороги. В стоимость входят встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале, проживание, питание и услуги гида.

Любителей древностей заинтересует поездка к историческим памятникам Кавказа — аланским храмам, лику Иисуса Христа в Карачаево-Черкесии, знаменитому Даргавскому некроплю в Северной Осетии или величественным фамильным башням в Ингушетии. Обычно они входят в экскурсионные туры, но посетить их можно и самостоятельно. Например, индивидуальный трехчасовой тур в Даргавс и Кармадонское ущелье на джипах обойдется в пределах 5,5 тыс. рублей.

Те, кто предпочитает зимний отдых, могут отправиться в недельный горнолыжный тур в Приэльбрусье. Стоимость такого тура в среднем 38 тыс. рублей. В него часто включают посещение горячих источников. Туристы могут не только сделать красивые кадры, но и искупаться в источнике на фоне снега и льда. Самые дорогие — новогодние и рождественские туры. Их стоимость доходит до 70 тыс. рублей на пять дней с человека.

И конечно, стоит обязательно побывать в здравницах Кавказских Минеральных Вод, чьи лечебные свойства известны во всем мире. Совместить приятное с полезным можно в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Такая поездка с проживанием и оздоровительными процедурами обойдется от 5 тыс. до 40 тыс. рублей в сутки в зависимости от расположения и категории санатория.

Курорты Кавказа в 2024 году — как добраться

Если вы планируете поездку самостоятельно, то стоит заранее рассчитать дорогу, так как это основная часть затрат. Добраться в большинство городов и населенных пунктов Кавказа можно любым видом транспорта — самолетом, поездом, автобусом или на машине. Так, авиаперелет из Москвы во Владикавказ будет стоить в районе 6,5 тыс. рублей. Время в пути — чуть более трех часов.

Билет на поезд обойдется почти в два раза дешевле — от 3793 рублей, но добираться придется более суток. На железнодорожную станцию также приходят поезда из Санкт-Петербурга, Новороссийска и других крупных городов. Автобусы курсируют из Москвы, Минвод, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Астрахани.

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