Приюты для животных будут штрафовать за нарушения в Амурской области

Депутаты в Амурской области приняли законопроект, который предусматривает административные наказания в отношении приютов для животных. Штрафы достигают 10 тыс. рублей.

Наказание предусмотрено за нарушения при отлове собак, при возврате питомцев хозяевам, а также при выпуске животных на прежнее место обитания. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушения требований при размещении и обустройстве приюта, прохождение приютом карантина, а также за нарушение порядка стерилизации животных. Специалисты считают, что новый законопроект позволит навести порядок в организации приютов.

«К сожалению, наш опыт работы наглядно показал, что беседы и предписания на владельцев приютов зачастую не действуют совсем. В некоторых приютах не соблюдаются даже элементарные требования. Животных могут содержать в одном вольере по десятку, без карантина и зачастую даже без осмотра ветврачом. Специалисты сталкивались с отказами проводить дезинфекцию в помещениях, где содержатся животные, а это уже риск распространения заразных заболеваний», — отметил начальник управления ветеринарии региона Сергей Самохвалов.

Штраф для должностных лиц составит 2–3 тыс. рублей, для юридических лиц — до 10 тыс. рублей.