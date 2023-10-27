Курская АЭС сообщила о штатной работе после попытки атаки БПЛА

Курская АЭС продолжает штатную работу после попытки атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила в пятницу, 27 октября, пресс-служба станции.

«Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме: энергоблоки № 2, 3, 4 — на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации «без генерации»», — говорится в сообщении.

Администрация АЭС подтвердила, что вечером в четверг была пресечена атака на станцию трех вражеских беспилотников. Уровень радиации на АЭС и в районе ее расположения демонстрирует природные значения.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают правоохранительные органы», — заключила пресс-служба Курской АЭС.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.