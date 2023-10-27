СК возбудил дело по факту падения паралета в Саратовской области

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки паралета под Саратовом, сообщило ведомство 27 октября в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в конце сентября в селе Воскресенское Воскресенского района.

Установлено, что организация, оказывающая платные услуги по полету на паралете, запустила его в полет с пилотом и 41-летним пассажиром, что стало нарушением законодательства.

«При взлете воздушное судно резко потеряло высоту и совершило жесткую посадку на землю, от которой пассажир получил травмы», — добавили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Проверку СУ СКР по Саратовской области начал на следующий день после инцидента. Тогда сообщалось, что при падении паралета пострадали два человека.