В Якутии загорелась многоэтажка

Сильный пожар вспыхнул в многоэтажном доме на проспекте Ленина в Якутске, сообщили 27 октября в управлении МЧС по региону.

Объявлен повышенный ранг пожара. На месте работают спасатели, подробности произошедшего уточняются.

По словам очевидцев, горит целый этаж дома. Как видно на кадрах, из окон на верхних этажах валят клубы густого дыма.

По данным «Известий», пострадали два человека.

Ранее, 23 октября, в двух квартирах на пятом этаже в многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар. По словам главы района Сергея Понкратова, причиной пожара стал взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек.