Жителям столичного региона пообещали «африканское» тепло

«Африканское» тепло придет в Москву в начале будущей недели, температура воздуха поднимется до плюс 10–12 градусов, сообщил 27 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, потепление придет в понедельник, воздушные массы будут идти из Африки.

«Во вторник уже и ночные температуры будут положительные — плюс 3–8 градусов, а днем ожидается до 6–11 градусов. В среду даже ночью будет до плюс 6–11 градусов, а днем — до 8–12 градусов. Рекордов не ожидается, но температура будет приближаться к ним», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В понедельник в Москве и области пройдет дождь и мокрый снег, во вторник осадков не будет, а вот в среду ожидаются дожди.

Накануне Вильфанд предупредил, что первый снежный покров появится в российской столице уже 27–28 октября после сильной метели. Он подчеркнул, что снег этой осенью в Москве уже видели, но он сразу растаял.

Снегопад действительно прошел, из-за него более 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова 27 октября может достигнуть в столице 5 см.