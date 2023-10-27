Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царева
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А
Сюжет:

СМИ узнало о тайной передаче Словенией разведывательных беспилотников Украине

Defense News: Словения тайно поставляет Украине дроны-разведчики
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Словения тайно передала Украине несколько разведывательных беспилотников Bramor производства компании C-Astral. Об этом 26 октября фирма сообщила изданию Defense News.

«Их [беспилотники] действительно применяют украинцы, и уже какое-то время. У нас есть некоторые каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения», — поделился представитель компании Ерней Модерц на конференции в Брно.

Количество переданных Украине беспилотников не уточняется, однако Модерц заявил, что их было несколько.

Также не говорится о периоде поставок. В том числе неизвестно, поставила ли беспилотники компания самостоятельно или же их передало минобороны Словении. В ведомстве информацию комментировать не стали.

Как отмечается в материале, Словения поддерживает Украину, однако засекречивает подробности о поставках военной помощи.

Воздушные знаки: какие беспилотники разработал и применяет Киев
И что за аппараты атаковали российскую столицу в конце мая

Так, в апреле сообщалось, что Словения в условиях полной секретности транспортировала 20 бронемашин Valuk на Украину. Они предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного оружия.

В том же месяце министр обороны Словении Марьяна Шареца заявила о намерении подписать соглашение, по которому страна присоединится к совместной с Евросоюзом закупке боеприпасов для Украины. Уточнялось, что такое соглашение предполагает участие Любляны в закупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023