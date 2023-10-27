СМИ узнало о тайной передаче Словенией разведывательных беспилотников Украине

Словения тайно передала Украине несколько разведывательных беспилотников Bramor производства компании C-Astral. Об этом 26 октября фирма сообщила изданию Defense News.

«Их [беспилотники] действительно применяют украинцы, и уже какое-то время. У нас есть некоторые каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения», — поделился представитель компании Ерней Модерц на конференции в Брно.

Количество переданных Украине беспилотников не уточняется, однако Модерц заявил, что их было несколько.

Также не говорится о периоде поставок. В том числе неизвестно, поставила ли беспилотники компания самостоятельно или же их передало минобороны Словении. В ведомстве информацию комментировать не стали.

Как отмечается в материале, Словения поддерживает Украину, однако засекречивает подробности о поставках военной помощи.

Так, в апреле сообщалось, что Словения в условиях полной секретности транспортировала 20 бронемашин Valuk на Украину. Они предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного оружия.

В том же месяце министр обороны Словении Марьяна Шареца заявила о намерении подписать соглашение, по которому страна присоединится к совместной с Евросоюзом закупке боеприпасов для Украины. Уточнялось, что такое соглашение предполагает участие Любляны в закупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.