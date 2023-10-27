Россиянин Воронков подрался с канадским тафгаем в своем первом матче НХЛ

Российский нападающий команды «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем канадской «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем во время своего дебютного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 26 октября.

Потасовка произошла во время первого периода, в драку сразу вмешались рефери. Воронкова и Джекая удалили с поля на пять минут.

Встреча команд завершилась со счетом 4:3 в пользу «Монреаль Канадиенс».

В мае российский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин подрался с канадским защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом во втором матче второго плей-офф НХЛ. Игроки сцепились на последней минуте встречи. Судьи разняли дерущихся и выписали обоим по пять минут штрафа.