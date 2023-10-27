Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщила 27 октября прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 26 октября 2023 года, на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» в Ржаксинском округе водитель грузового автомобиля Foton Auman в составе прицепа не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit с пассажирами», — отметили в надзорном ведомстве.

На месте аварии погибли двое мужчин, четверо пострадавших госпитализированы. Прокуратура по поручению прокурора области Александра Гулягина организовала проверку по факту ДТП.

«Будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге», — уточнили в прокуратуре.

Как следует из опубликованного прокуратурой фото, ДТП произошло в условиях мокрого снега, на проезжей части видна наледь.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ранее, 23 октября, прокуратура начала проверку по факту аварии в Красноярском крае, в результате которой трое погибли и четверо были доставлены в больницу. Авария произошла 21 октября на трассе «Енисей» в Новоселовском районе.