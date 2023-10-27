На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаевской области

Объект инфраструктуры на юге Украины поврежден в результате взрыва. Об этом сообщила 27 октября представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

«Произошло попадание в объект инфраструктуры, начался пожар», — отметила она.

Гуменюк не назвала объект и его местонахождение. Она уточнила, что на месте ЧП работают пожарные.

По данным Telegram-канала «Страна.ua», взрыв произошел в окрестностях города Вознесенск. Пожар удалось потушить к 6:00.

Ночью воздушная тревога объявлялась в Николаевской области Украины. Глава региона Виталий Ким сообщил, что после взрыва возник пожар в Вознесенском районе области.

Ранее, 25 октября, в Николаеве прогремели взрывы. Подробности не приводились. За день до этого сообщили о взрывах в Днепропетровской, а также в Запорожской и Херсонской областях на территориях, подконтрольных Киеву.

До этого, 19 октября, Виталий Ким рассказал о взрывах в Николаеве, после которых произошел пожар в складском помещении.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.