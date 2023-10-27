В Башкирии в результате ДТП с трактором пострадали шесть человек

В Башкортостане в Баймакском районе в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора пострадали шесть человек. Об этом 27 октября сообщило МВД республики в Telegram-канале.

«Авария произошла сегодня в восьмом часу утра на 128-м км автодороги Магнитогорск – Ира», — говорится в сообщении.

Так, по предварительным данным, автобус вез рабочих из города Сибая в Хайбуллинский район, в салоне находились девять человек. В результате столкновения с трактором в медучреждения были доставлены водитель транспортного средства и пять пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Подробности уточняются.

Ранее в этот день на федеральной автодороге «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана произошло ДТП с участием Porsche Cayenne, Hyundai и Lada Priora. В результате аварии один человек скончался на месте, восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, состояние двух из них оценивается как критическое.