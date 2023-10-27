В Екатеринбурге упавшего в коллектор с кипятком подростка подключили к ИВЛ

Подросток, упавший в канализационный колодец с горячей водой в Екатеринбурге, находится в больнице в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила 27 октября пресс-служба регионального минздрава в своем Telegram-канале.

«Ребенок доставлен в ДГКБ № 9. В данный момент находится в реанимации на ИВЛ (в тяжелом состоянии). Ожоги 50–55% площади тела», — сказали в ведомстве.

В Минздраве добавили, что информация приводится по состоянию на утро пятницы. Медики решают вопрос о проведении пациенту операции.

Ранее в пятницу местная жительница Ольга сообщила «Известиям», что люк с кипятком находился прямо у детской площадки. Территорию площадки месяц назад полностью раскопали, чтобы восстановить теплоснабжение. После ремонта строители просто засыпали всё щебенкой и не уложили асфальт.

Ранее, 26 октября, 14-летний подросток упал в открытый люк коллектора с горячей водой на улице 40 лет Октября около дома 56. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку. Момент падения увидел водитель такси и помог юноше. Мимо проезжала скорая помощь, медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу.