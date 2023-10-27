Создание грузового корабля для РОС начнется в 2024 году

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников 27 октября рассказал, что создание модернизированной версии грузового корабля «Прогресс» для РОС планируется начать в следующем году.

«Его создание (создание корабля «Прогресс-РОС». — Ред.) должно начаться в 2024 году как отдельная часть проекта РОС, чтобы сразу же после пуска НЭМ (научно-энергетического модуля. — Ред.) был осуществлен пуск «Прогресса» на РОС — в первой половине 2028 года», — сказал он в интервью ТАСС.

Как отметил Кожевников, к настоящему моменту выполнено проектирование корабля. Также в рамках эскизного проекта выпущены книги по модернизации «Прогресса». Там указано, что нужно сделать с этим кораблем, чтобы он мог летать на РОС, и обозначены, просчитаны и показаны все необходимые доработки.

Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным дано указание утвердить федеральный проект по созданию РОС. Он указал на необходимость начать работу над проектом не позднее 2024 года. Поскольку перенос чреват потерей компетенции в пилотируемой космонавтике.

Путин 26 октября провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли. Российский президент заявил о необходимости принять решение о РОС. По его словам, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике. Также Путин указал, что первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году.

В июне Борисов заявил, что формирование РОС планируется завершить к 2032 году. Ожидается, что в будущем она заменит российский сегмент МКС.

В апреле 2021-го была озвучена идея создания в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. Как сообщал в феврале текущего года Кожевников, срок запуска первого научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года.