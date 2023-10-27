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В Псковской области во время пожара в частном доме погибли два человека

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Фото: СУ СК России по Псковской области
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Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Середка Псковской области. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По предварительной причине, пожар произошел ввиду неосторожного обращения с огнем. Согласно информации следователей, погибшие являются местными жителями деревни Середка, которые распивали спиртные напитки в заброшенном доме.

«26 октября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в заброшенном доме в деревне Середка Псковской области тел 47-летнего мужчины и 38-летней женщины со следами воздействия высоких температур», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего. Отмечается, что были назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, а также проверочные мероприятия, которые установят все причины возникшего пожара, повлекшего гибель двух человек.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что женщина с несовершеннолетней дочерью погибли во время пожара в частном доме в подмосковном селе Марфино в городском округе Мытищи. Муж погибшей и их двое малолетних детей были госпитализированы с отравлением продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы отопительного электрооборудования на террасе дома.

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