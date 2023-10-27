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«РИА Новости»: батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ влился в состав ВС РФ

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На службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Как рассказал 27 октября командир батальона Андрей Тищенко, бывшие военные украинской армии, которые вошли в батальон, примут присягу по окончании учебного процесса.

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ «Каскад», и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу», — приводит его слова «РИА Новости».

Примерно за три недели, которые бойцы провели в учебном центре, они продемонстрировали боевое настроение. Оружие и обмундирование всем выдали сразу, каждый доброволец уже обслужил и пристрелил свое оружие.

После обучения и присяги бойцы отправятся на фронт.

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Ранее, 1 марта, стало известно, что пленный украинский нацгвардеец старший прапорщик Роман Флокасу записался в добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого и стал первым нацгвардейцем, кто перешел на сторону России. Он рассказал, что шел служить не для того, чтобы потом воевать с братьями. Бывший нацгвардеец пояснил, что сам он родился в Мариуполе и сейчас вся его родня в России.

До этого, 28 февраля, сообщалось, что экс-боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Спасский, его отец и крестный решили перейти на сторону России после того, как попали в российский плен. Как отметил один из командиров батальона Андрей Тищенко, подобные истории — не редкость.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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