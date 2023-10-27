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Блинкен и Ван И обсудили разногласия между США и Китаем

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Американский госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки глава МИД Китая Ван И обсудили вопросы, по которым у Вашингтона и Пекина имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества. Об этом 26 октября говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров в Госдепе США.

«Госсекретарь [Энтони Блинкен] и министр иностранных дел Ван И обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая рассмотрение областей, где есть разногласия, а также поиск сфер сотрудничества. Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать наши интересы и ценности, а также интересы и ценности наших союзников и партнеров», — говорится в документе.

Отмечается, что Блинкен и Ван И продолжат свое обсуждение американо-китайских отношений в пятницу, 27 октября.

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Визит министра иностранных дел КНР Ван И в Вашингтон проходит с 26 по 28 октября.

Ранее в этот день глава МИД КНР Ван И отметил необходимость всеобъемлющего диалога для Пекина и Вашингтона. Он добавил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы. В свою очередь, Блинкен согласился с высказываниями Ван И относительно состояния отношений КНР и США и дальнейших шагов для их улучшения.

Также стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится с Ван И 27 октября. Как отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ китаист Василий Кашин «Известиям», встреча представителей двух стран может быть подготовкой к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре.

Кроме того, опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что во время визита главы китайского МИДа в Вашингтон стороны затронут противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС.

До этого, 25 октября, председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. При этом глава вашингтонской администрации обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с Китаем намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что для России важна и выгодна коммуникация между Пекином и Вашингтоном, поскольку Китай может продвигать интересы РФ во взаимоотношениях с США.

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