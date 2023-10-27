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Российские военные применили против ВСУ «тактику загнанного зверя»

Российский спецназ применил «тактику загнанного зверя» против ВСУ под Клещеевкой
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Клещеевкой. Об этом 27 октября рассказал боец с позывным Чалый.

«Работаем за Клещеевку, соответственно, чтобы к Клещеевке никакого подхода не было, по максимуму делаем всё возможное. В данный момент работаем 80-м и 120-м (минометы калибра 82 и 120 мм. — Ред.) в паре, бывает и по отдельности», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил военнослужащий, при обнаружении группы ВСУ российские военнослужащие открывают огонь из 82-миллиметрового миномета, загоняя его в окопы, укрытия или блиндажи. При этом на позиции противника уже наведен 120-й.

По словам Чалого, как правило, пути противника предсказуемы и вариантов побега нет. ВС РФ выучили определенные зоны дислокации ВСУ, и по этим наблюдениям наводят орудия.

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Ранее, 22 октября, Минобороны РФ показало, как расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту ВСУ в районе Клещеевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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