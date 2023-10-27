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Забравший у трех пенсионерок свыше 1 млн рублей мошенник задержан в Подмосковье

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Фото: МВД Медиа
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В подмосковном Раменском сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего мужчину по подозрению в серийном мошенничестве, сообщает 27 октября МВД Медиа.

Мужчина позвонил 84-летней местной жительнице, представился следователем и сообщил о якобы произошедшем ДТП, виновницей которого оказалась дочь пенсионерки. В аварии, как сказал звонивший, пострадал человек, и нужно возместить ущерб пострадавшей стороне. Женщина согласилась на условия лжеследователя и передала приехавшему посыльному 185 тыс. рублей.

Позже обман вскрылся. После обращения пенсионерки правоохранители изучили камеры видеонаблюдения и установили личность мужчины, забиравшего деньги.

«Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером. В его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называл работодатель, и переводить их по определенным банковским реквизитам, оставляя себе процент от суммы. Помимо этого, имеются основания полагать, что злоумышленник причастен еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории городского округа в отношении пенсионерок в возрасте 86 и 98 лет», — говорится в сообщении.

Таким образом, сумма ущерба превысила 1 млн рублей. По всем фактам возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас злоумышленник находится под стражей.

В июне официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о завершении расследования уголовного дела об интернет-мошенничестве, жертвами которого стали 308 жителей разных регионов РФ. Сумма ущерба составила порядка 7 млн рублей, уточнила она.

По версии следствия, злоумышленники с декабря 2020-го по апрель 2021 года под руководством анонимных заграничных кураторов создавали копии известных интернет-сайтов, на которых предлагали приобрести бытовую технику и электронику по ценам значительно ниже рыночных. Условием сделки была полная предоплата товара. Деньги предлагали переводить на банковскую карту частного лица, реквизиты которой указывались на сайте

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