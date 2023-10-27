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Посол Израиля указал на продолжение диалога с Россией

Позиции Израиля и РФ по ближневосточному конфликту не совпадают, но диалог идет
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Фото: пресс-служба посольства Израиля в России
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Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви 27 октября заявил, что позиции Израиля и России по ближневосточному конфликту не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты и диалог.

«У нас до сих пор остаются разногласия с российской стороной по различным позициям, например в ООН. Но у нас контакты тесные, мы часто встречаемся. Я был буквально пару дней назад в Министерстве иностранных дел, разговаривал с господином заместителем министра (Михаилом. — Ред.) Богдановым. Наше министерство находится в тесном контакте с послом России в Израиле», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил посол, контакты между Израилем и Россией есть, хотя стороны не всегда соглашаются, но это является частью диалога. По его словам, обе страны стараются объяснить свою позицию, переубедить.

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Накануне представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Москву с визитом, в рамках которого состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина с иранским коллегой Али Багери Кани.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия прикладывает усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, а также находится в контакте с ключевыми игроками. Она подчеркнула, что конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израиле.

Российская сторона обсудила на встрече с ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. Как отметили в ведомстве, сейчас в Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним обсуждалось освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа.

В свою очередь, МИД Израиля выразил недовольство визитом представителей ХАМАС в Россию.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что у РФ нормальные отношения как с Израилем, так и с Палестиной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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