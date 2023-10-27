Польская певица Кристина Дурис умерла в 38 лет

В возрасте 38 лет скончалась польская джазовая певица Кристина Дурис. Об этом 24 октября сообщило радио RMF.

О смерти певицы сообщил в соцсетях ее супруг музыкант Адам Загродский. По его словам, исполнительница кончалась от остановки сердца, которая привела к гипоксии мозга.

«Внезапная и преждевременная смерть талантливого исполнителя — огромное потрясение для всех», — отметила польская радиостанция.

Кристина Дурис умерла 19 октября. Еще в середине месяца она давала концерты, сообщает телеканал «360».

Певица выступала на сцене с юных лет, в семилетнем возрасте она присоединилась к вокально-танцевальной группе. Помимо Польши, певица представляла свои композиции на международных фестивалях в Чехии, Словакии, Швеции, Дании и Индонезии.