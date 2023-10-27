Юрист рассказала о рисках при покупке квартиры на начальной стадии стройки

Юрист, основатель юридической компании GAP Ирина Гукова 27 октября рассказала, что покупать квартиру на начальной стадии стройки рискованно.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что для начала необходимо проверить застройщика, изучив отзывы на его прошлые проекты от дольщиков, жильцов введенных в эксплуатацию домов. Также важно узнать юридическую историю квартиры. Например, при приобретении площади у третьего лица, в ЖК, который не введен в эксплуатацию, собственник рискует собственными деньгами, так как покупается незарегистрированное право на владение имуществом.

Также при покупке жилья на начальной стадии строительства есть риск задержки сдачи жилья, плохого качества строительства. Могут быть и более серьезные последствия, вплоть до заморозки и прекращения строительства. Для снижения рисков при покупке жилья юрист призвала изучить репутацию застройщика.

Оценивая застройщика, важно проверить страхование ответственности, гарантийное покрытие качества строительства, подчеркнула Гукова, поскольку в законодательстве есть нюансы, позволяющие застройщикам избежать ответственности при некачественном строительстве. Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью включает в себя множество параллельных задач, в решении которых порой незаменима помощь специалиста, особенно в сложных кейсах, добавила юрист.

Ранее, 17 октября, эксперты агентства недвижимости Homeapp рассказали «Известиям», что в случае покупки жилья на этапе строительства есть риск столкнуться с заморозкой стройки. Чтобы избежать этого, важно выбирать только аккредитованных и проверенных застройщиков, подчеркнули аналитики. Также снизить риски помогут специальные эскроу-счета, которые открываются для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком.