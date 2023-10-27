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Агроном рассказал о правилах выбора тыквы

Агроном Викулов дал совет, на что обращать внимание при покупке тыквы
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Осень — сезон тыквы, в России выращивают в основном три вида этой сельскохозяйственной культуры: крупноплодная, твердокорая и мускатная. О том, как правильно выбрать тыкву для длительного хранения, 27 октября объяснил в беседе с радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

Специалист посоветовал выбирать ярко окрашенные плоды средних размеров для приготовления тыквы, поскольку именно они с большей вероятностью окажутся спелыми. Также он отметил, что если тыкву разрезать, то она начинает быстро портиться, поэтому главное — успеть приготовить всё за ближайшие часы.

«Хранить разрезанную тыкву, конечно, лучше в холодильнике, но и там неделями она не будет лежать, буквально два-три дня, а лучше ее сразу использовать», — считает он.

Викулов обратил внимание на то, что в случае планов сохранить плоды на всю зиму или даже до мая необходимо выбрать правильный сорт этой культуры, который есть и в России. Он отметил, что для этого лучше всего подойдет мускатная тыква. Вторая по наилучшей сохранности — крупноплодная, а замыкает тройку твердокорая тыква. Кроме того, перед покупкой нужно осмотреть плод на наличие механических повреждений, поскольку любая вмятина сразу же приводит к гибели тыквы.

«Еще момент — наличие плодоножки. Это тоже очень важно, потому что если вы взяли плод, а он лишен плодоножки, то это ворота для инфекции, такие плоды хуже хранятся», — пояснил Викулов.

Также эксперт рассказал и об условиях хранения тыквы, являющейся, как он отметил, живым плодом, который дышит, теряет влагу и у которого идет процесс созревания. Чтобы увеличить период хранения тыквы, нужно помещать ее в прохладные, достаточно сухие условия с температурой в диапазоне от 10 до 12 градусов.

«Если корнеплодам, скажем, моркови и картофелю, нужны прохладные и влажные условия, то тыкве — более сухие. Ее желательно держать при температуре 10–12 градусов», — подытожил Владимир Викулов.

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Ранее, 19 октября, врач-педиатр «Инвитро» Анастасия Лютова рассказала «Известиям» о том, при каких заболеваниях тыква особенно полезна, а кому, напротив, не рекомендуется ее есть.

Она отметила, что тыква обладает умеренным мочегонным действием, вещества в ее составе способствуют поддержанию липидного и углеводного обмена, что может оказывать положительное влияние, в частности, при гипертонической болезни. А калий и магний благоприятно влияют на работу сердца.

При этом, как обратила внимание врач, не рекомендуется употреблять тыкву людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, в том числе хронического гастрита (с пониженной кислотностью, так как продукт способствует ощелачиванию желудочного содержимого), колита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки и пр.

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