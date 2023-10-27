Умер аргентинский певец и метал-музыкант Рикардо Иорио

Скончался аргентинский певец, метал-музыкант Рикардо Иорио. Об этом 25 октября сообщила газета Pagina12.

Отмечается, что артист умер 24 октября в возрасте 61 года, причиной послужила остановка сердца. В тот день музыкант почувствовал боль в груди и вызвал скорую, однако скончался по дороге в больницу. Похоронили музыканта в Буэнос-Айресе.

Иорио был одним из основателей группы V8, популярной в 1980-е годы. После этого он собрал группу Hermetica, которая просуществовала с 1988 по 1994 год. Затем был композитором и певцом в группе Almafuerte, а также долгое время записывался сольно. Его последний альбом увидел свет в 2022 году, сообщает сайт kp.ru.

В его творчестве присутствовала гордость за свою страну — Аргентину. Иорио любил смешивать несколько музыкальных стилей в одной композиции: танго, хеви-метал, индийскую культуру.