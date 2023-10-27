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Российская армия перехватила 10 дронов ВСУ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие Южной группировки войск перехватили 10 украинских беспилотников (БПЛА) на донецком направлении. Об этом 27 октября сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Согласно его данным, подразделения группировки при помощи авиации, артиллерии и огнеметов отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Богдановки.

«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Противник потерял около 300 военнослужащих», — приводит слова Астафьева «Интерфакс».

Кроме того, он сообщил, что украинская армия лишилась пяти боевых бронированных машин, двух автомобилей, орудия американского производства М777 калибра 155 мм, а также 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б» и двух минометов 82-го калибра.

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Накануне, 26 октября, Астафьев заявил, что российская армия отбила пять атак ВСУ на донецком направлении. Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих.

25 октября Астафьев сообщил, что российские силы ликвидировали более 200 украинских боевиков на донецком направлении. Он добавил, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты реактивными снарядами тяжелых огнеметных систем поразили группы пехоты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских боевиков в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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