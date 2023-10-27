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Бойцы группировки «Запад» отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 27 октября заявил, что российские военнослужащие отбили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Зыбинский, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки.

Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» и два минометных расчета в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки. Общие потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк Т-72, одна боевая бронированная машина «Козак» и один пикап.

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Накануне Минобороны сообщило, что подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак ВСУ за сутки на купянском направлении — в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли удары по скоплению живой силы противника в укрытиях 32-й механизированной бригады на купянском направлении в районах Синьковки, Тимковки и Надии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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