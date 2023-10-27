Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царева
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

Врач предупредила об опасности интервального голодания

Нефролог Ахуньянова: интервальное голодание может спровоцировать застой желчи
0
Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-нефролог, диетолог Регина Ахуньянова предупредила об опасности популярной системы похудения — интервального голодания.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 октября, врач объяснила, что интервальное голодание может спровоцировать застой желчи, а также другие проблемы со здоровьем.

По словам специалиста, застойные явления и камни в желчном пузыре являются основными побочными эффектами интервального голодания. Она объяснила, что если человек ест дважды в день, желчный пузырь из-за больших промежутков в приеме пищи не работает корректно, не происходит его полноценного сокращения.

Ахуньянова обратила внимание на то, что лечебное, госпитальное, санаторно-курортное питание не просто так организовано с интервалом в три-четыре часа. Такое решение научно обосновано и обусловлено физиологически. Она отметила, что пища полностью переходит из желудка в двенадцатиперстную кишку спустя два-три часа, после чего начинает вырабатываться желчь, а организм готов к поступлению новой порции еды, пишет сайт kp.ru.

Худо без добра: врачи предупредили об опасностях анорексии и булимии
Расстройства пищевого поведения могут стать угрозой для жизни

В сентябре эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев отметил, что некоторые используют интервальное голодание в качестве диеты. По его словам, в этом случае у человека не должно быть хронических заболеваний ЖКТ, отмечает телеканал «360».

В мае врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов рассказал, что среди неблагоприятных эффектов интервального голодания чаще всего встречаются быстрая утомляемость, бессонница, тошнота и головная боль. У некоторых людей эти эффекты временные и проявляются только в адаптивном периоде, а кто-то отмечает их как постоянные.

В июле прошлого года врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова предупредила, что интервальное голодание нежелательно при дефиците веса, особых психологических и психиатрических состояниях, гипогликемии, сахарном диабете, чрезмерной полноте, непереносимости ограничений, желчнокаменной болезни, пишет RT.

Ранее врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что интервальное голодание, при котором разрешается принимать пищу в определенные периоды в сутки, подходит всего 20–30% людей с генетической предрасположенностью, у остальных такой метод питания может вызвать проблемы со здоровьем, например, развитие дисфункции поджелудочной железы, печени и желчного пузыря. Врач отметила, что следовать интервальному голоданию лучше после консультации со специалистом, сообщает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023