Врач предупредила об опасности интервального голодания

Врач-нефролог, диетолог Регина Ахуньянова предупредила об опасности популярной системы похудения — интервального голодания.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 октября, врач объяснила, что интервальное голодание может спровоцировать застой желчи, а также другие проблемы со здоровьем.

По словам специалиста, застойные явления и камни в желчном пузыре являются основными побочными эффектами интервального голодания. Она объяснила, что если человек ест дважды в день, желчный пузырь из-за больших промежутков в приеме пищи не работает корректно, не происходит его полноценного сокращения.

Ахуньянова обратила внимание на то, что лечебное, госпитальное, санаторно-курортное питание не просто так организовано с интервалом в три-четыре часа. Такое решение научно обосновано и обусловлено физиологически. Она отметила, что пища полностью переходит из желудка в двенадцатиперстную кишку спустя два-три часа, после чего начинает вырабатываться желчь, а организм готов к поступлению новой порции еды, пишет сайт kp.ru.

В сентябре эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев отметил, что некоторые используют интервальное голодание в качестве диеты. По его словам, в этом случае у человека не должно быть хронических заболеваний ЖКТ, отмечает телеканал «360».

В мае врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов рассказал, что среди неблагоприятных эффектов интервального голодания чаще всего встречаются быстрая утомляемость, бессонница, тошнота и головная боль. У некоторых людей эти эффекты временные и проявляются только в адаптивном периоде, а кто-то отмечает их как постоянные.

В июле прошлого года врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова предупредила, что интервальное голодание нежелательно при дефиците веса, особых психологических и психиатрических состояниях, гипогликемии, сахарном диабете, чрезмерной полноте, непереносимости ограничений, желчнокаменной болезни, пишет RT.

Ранее врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что интервальное голодание, при котором разрешается принимать пищу в определенные периоды в сутки, подходит всего 20–30% людей с генетической предрасположенностью, у остальных такой метод питания может вызвать проблемы со здоровьем, например, развитие дисфункции поджелудочной железы, печени и желчного пузыря. Врач отметила, что следовать интервальному голоданию лучше после консультации со специалистом, сообщает телеканал «Звезда».