В США рассказали о новом тревожном сигнале для Украины

Республиканец Майк Джонсон на посту нового спикера палаты представителей США — тревожная новость для зависимой от поддержки Вашингтона Украины. Соответствующее заявление прозвучало 25 октября в эфире шведского телеканала SVT от американского корреспондента Фуада Юсефи.

«...после избрания Майка Джонсона спикером беспокойство по поводу того, что помощь со стороны Соединенных Штатов не поступит, становится острой, так как в США существуют политические разногласия относительно поддержки Украины. Майк Джонсон несколько раз голосовал против, когда обсуждалась дальнейшая поддержка Украины», — отметил корреспондент.

Корреспондент шведского телеканала, находившаяся во время эфира на Украине, указала на беспокойство украинцев, которые всегда очень внимательно следят за внутренней американской политикой. Она добавила, что всем известна дальнейшая судьба Украины, если помощи со стороны США не будет.

Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 26 октября, украинский президент Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи стране в связи с избранием на пост спикера американской палаты представителей республиканца Майка Джонсона. Он отметил, что единственным решением в сложившейся тяжелой ситуации для Украины станет отставка действующего главы государства.

Ранее, 25 октября, палата представителей США с четвертой попытки избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Позже он заявил, что в первую очередь намерен вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля, не упомянув при этом возможность обсуждения нижней палатой законодательных мер с целью выделения дополнительных средств Украине.

Также в этот день политолог Марат Баширов высказал мнение, что если спикером конгресса США изберут кандидата от республиканцев, с помощью Украине возникнут проблемы. При этом политолог добавил, что не стоит переоценивать влияние спикера конгресса, поскольку это не вполне самостоятельная фигура. Должность занимают политики в результате компромиссов, заключенных между демократами и республиканцами.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу в связи с принятием решения о финансировании правительства.