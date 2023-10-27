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NYT указала на сомнения Израиля по поводу начала операции в Газе

NYT: в Израиле всё еще не решили, нужно ли проводить наземную операцию в Газе
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Политическое и военное руководство Израиля до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в секторе Газа. Об этом 26 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на семь старших военных офицеров и трех израильских чиновников.

«Израильские лидеры, которые пообещали отомстить [палестинскому движению] ХАМАС за жестокую резню мирных жителей, еще не договорились о том, как это сделать, хотя военные могут начать действовать уже в пятницу», — говорится в статье.

По информации журналистов, власти Израиля ведут споры о том, проводить вторжение в виде одной крупной операции или в виде серии более мелких. Помимо этого, у руководства возникают вопросы о том, кто встанет во главе сектора Газа в случае его захвата Израилем, добавило издание.

Отчасти, по словам источников, задержка в проведении операции осуществляется для того, чтобы дать переговорщикам больше времени в попытках добиться освобождения некоторых заложников, захваченных ХАМАС и другими вооруженными палестинскими группировками, отметила газета.

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Ранее в этот же день лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, а лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.

Как сообщила накануне, 25 октября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ), Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию, чтобы те успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион для защиты американских войск. Авторы статьи отметили, что официальные лица США убеждали израильтян подождать до тех пор, пока эти части не будут размещены. Это может произойти уже в конце этой недели, отметила газета.

В этот же день портал Axios со ссылкой на американских официальных лиц написал, что Нетаньяху откладывает начало наземной операции в Газе из-за сомнений в планах военного командования израильской армии. Отмечается также, что в настоящее время американский президент Джо Байден методично пытается добиться отсрочки операции, чтобы «выиграть время для Биньямина Нетаньяху».

Подобное мнение высказал в беседе с «Известиями» экс-советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин. По его словам, одной из причин, по которым Израиль откладывает начало наземной операции, могут быть контакты правительства еврейского государства с США. По мнению Брискина, дело не в том, что со стороны Вашингтона кто-то просит или требует отложить начало, а в том, что Израиль хочет координировать свои действия в данной ситуации с американскими союзниками максимально, до деталей.

24 октября газета The New York Times со ссылкой на американского полковника Томаса Арнольда написала, что проведение Израилем наземной операции в Газе приведет к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны. Как отмечает газета, операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы». Также она может привести к распространению войны на Ливан и Иран.

За день до этого израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что следующая фаза операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха. При этом накануне он указал, что срок предстоящей наземной операции Израиля может занять до трех месяцев. По его словам, ВВС страны продолжают наносить авиаудары по анклаву, которые должны подготовить почву для входа на территорию сухопутных войск.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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