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МИД Ирана: США «не спасутся от огня» в случае продолжения атак Израиля на Газу

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Если ситуация в секторе Газа не изменится, пламя конфликта не пощадит никого, 26 октября заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, обращаясь к государственным деятелям США.

«Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе», — сказал он.

Абдоллахиян призвал к прекращению огня и эвакуации палестинцев.

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Ранее в этот день стало известно, что Европейский союз (ЕС) выделит еще €50 млн гуманитарной помощи населению сектора Газа, страдающего из-за конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС. Глава Еврокомиссии добавила, что оставшиеся €10 млн будут направлены на доставку гуманитарной помощи в пятницу, 27 октября, двумя рейсами через Египет.

Также 26 октября лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, а лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.

Накануне американский президент Джо Байден предупредил, что Ирану следует быть готовым к ответной реакции США в случае продолжения атак на американских военнослужащих, которые находятся на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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