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Российские ученые разработали способ полного самоуничтожения БПЛА

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Ученые разработали способ полной самоликвидации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при попадании его к противнику. Об этом 27 октября рассказали в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.

«В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причем без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата. В качестве решения данного вопроса авторы предложили введение наночастиц металлов в структуру полимерных пластиков, из которых состоит корпус изделия. Металлические нанодобавки, как и ранее упомянутый термит, могут быть воспламенены компактным лазером. Это позволит не только обезопасить информацию, содержащуюся в БПЛА, но и потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Отмечается, что для отработки такого метода подойдет использование полимерных пленок и вставок, которые позволили бы провести контролируемое разделение деталей оборудования. В университете указали, что на данный момент нет таких способов для разрушения носителей информации, данные после задействования которых нельзя было бы восстановить. При этом воздействие высокими температурами можно назвать самым эффективным методом.

«Однако к таким составам существует целый ряд требований для их безопасного применения: отсутствие пламени, искр, дыма и токсичных продуктов горения. Также не менее важным является применение недорогих компонентов, которые будут доступны при достаточно массовом применении», — добавили в пресс-службе.

Новый состав, разработанный учеными, относится к классу термитов. Разработана смесь из кремния и оксида железа, которая позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет газы при горении. Этот состав не выделяет большие объемы продуктов горения, поэтому безопасен для корпуса устройства.

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20 сентября сообщалось, что новый беспилотник «Италмас», разработанный компанией Zala Aero, станет аналогом «Герани» — небольшого дрона с уникальной системой самонаведения. Главный конструктор организации Александр Захаров рассказал, что устройство представляет из себя дрон-камикадзе, начиненный взрывчатым веществом. Задача «Италмаса» — зависать над целью противника, пока не будет дана команда, и тогда БПЛА должен устремляться к назначенной точке, чтобы взорвать выбранный вражеский объект.

До этого, в конце августа, в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили, что с января 2024 года заработает нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Также в секретариате отметили, что пять федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта, которые утвердил ранее президиум правкомиссии по развитию БАС, направлены на финальное утверждение.

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