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Командир ЗРК «Тор» показал следы попадании снарядов ВСУ по машине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь пообщался с расчетом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» в зоне спецоперации.

Командир комплекса показал следы попадании снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине, в том числе от HIMARS.

«Даже после попадания ПРР завели двигатель и умудрились уехать с места обстрела. Switchblade американского производства в нас прилетал. Там тоже приходилось вытягивать. Ну и работала арта (артиллерия. — Ред.). Арта, как правило, не попадает с первого раза», — рассказал механик-водитель ЗРК «Тор» с позывным Аист.

Отмечается, что машина уже не раз побывала в ремонте, но после восстановления была возвращена на службу. ЗРК «Тор» хорошо показывают себя в эшелонированной системе противовоздушной обороны (ПВО).

«Машину мы бережем. Иногда с ней разговариваем, потому что у нее тоже есть душа. И как ты к ней будешь относиться, так и она к тебе будет относиться в ответ», — поделился командир ЗРК «Тор» с позывным Странник.

Расчет по мере сил модернизировал свою машину. Улучшать боевую часть на месте расчеты ПВО не могут, но в мотострелковых частях улучшения всего, что только возможно, — в порядке вещей. Это легкий тягач МТЛБ с установленной 100-миллиметровой пушкой «Рапира». При установке орудия нужно было не слишком утяжелить машину, чтобы сохранить подвижность.

«270 лошадиных сил. Турбины нет. Это на 2с1 турбина за счет башни, а это модификация машины облегченная. Хватает. Она весит 10 т», — указал механик-водитель МТЛБ с позывным Турист.

Дальность пушки — до 10 км. Этого достаточно для задач мобильной артиллерии и поддержки пехоты огнем.

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Ранее, 6 октября, Минобороны РФ показало работу расчета ЗРК «Тор-М2» по вычислению и подавлению вражеских целей. Эту машину называют грозой беспилотников — они чаще поражают дроны, а также самолеты, вертолеты, управляемые авиационные бомбы и ракеты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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