Два человека пострадали в массовом ДТП в Москве
Два человека пострадали в результате ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
«На Третьем транспортном кольце в Южнопортовом районе около 00:30 произошло несколько ДТП. Одно с участием двух автомобилей и два ДТП с участием трех автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В столичном дептрансе также подтвердили информацию о ДТП. По данным ведомства, авария произошла на внутренней стороне ТТК (в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения). Сейчас на месте работают оперативные службы. Движение в сторону Велозаводской улицы незначительно затруднено.
В распоряжении «Известий» оказалось видео с места событий. На кадрах видно, что основным фактором возникновения аварии стали погодные условия на дороге. В данный момент в Москве идет снегопад и даже образовался небольшой снежный покров, на дорогах наблюдается гололед. Некоторые автомобили скользят на проезжей части.
Накануне в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулось 10 автомобилей. По словам источника «Известий», в результате ДТП пострадали три человека, они отказались от госпитализации.