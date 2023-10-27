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Два человека пострадали в массовом ДТП в Москве

Массовое ДТП произошло на ТТК в Москве, пострадали два человека
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Фото: РЕН ТВ
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Два человека пострадали в результате ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«На Третьем транспортном кольце в Южнопортовом районе около 00:30 произошло несколько ДТП. Одно с участием двух автомобилей и два ДТП с участием трех автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В столичном дептрансе также подтвердили информацию о ДТП. По данным ведомства, авария произошла на внутренней стороне ТТК (в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения). Сейчас на месте работают оперативные службы. Движение в сторону Велозаводской улицы незначительно затруднено.

В распоряжении «Известий» оказалось видео с места событий. На кадрах видно, что основным фактором возникновения аварии стали погодные условия на дороге. В данный момент в Москве идет снегопад и даже образовался небольшой снежный покров, на дорогах наблюдается гололед. Некоторые автомобили скользят на проезжей части.

Накануне в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулось 10 автомобилей. По словам источника «Известий», в результате ДТП пострадали три человека, они отказались от госпитализации.

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