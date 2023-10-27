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В Москве назвали лауреатов премии «За верность науке»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве прошла торжественная церемония объявления лауреатов IX Всероссийской премии «За верность науке», на которой были названы самые успешные научно-просветительские проекты года. В этом году на награду претендовало рекордное число участников: в оргкомитет поступило 1213 заявок из 78 регионов России. Всего были названы победители по 14 категориям.

Вклад в реализацию инициатив и проектов проходящего сейчас Десятилетия науки и технологий был отмечен отдельной номинацией, победителем в которой стал Музей Биотех ФИЦ Биотехнологий РАН. Его экспозиция посвящена современным достижениям в сфере биотехнологий. Второе место заняла платформа для ученых CoLab.ws, третье — проект «Ассоциация плавучих университетов».

В номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» премии удостоились студенты Санкт-Петербургского государственного университета за мультимедийную выставку-архив «Другой Менделеев. Судьба морского офицера». Экспозиция посвящена судьбе старшего сына Дмитрия Менделеева Владимира, создавшего грандиозный проект плотины через Керченский пролив.

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В номинации «Научно-популярный проект года», на которую в этом году было подано больше всего заявок, победителем стало сообщество «ВНауке» в социальной сети «ВКонтакте» департамента по работе с сообществами VK. Сообщество «ВНауке» делает науку более понятной и доступной для широкой аудитории социальной сети. Оно объединяет вузы, музеи, учебные организации и блогеров.

«Так или иначе всё крутится вокруг науки и технологий. Наука рождает технологии, технологии становятся нашей жизнью. Когда-то Королеву, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, нужен был простой парень Гагарин, который потом стал кумиром всего мира, героем нашей страны. Теперь наука родила технологии, которым один парень не нужен, им нужны миллионы лиц, миллионы данных, и мы сейчас уже боимся, как эти технологии будут уже развиваться помимо нашей воли», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лауреаты и дипломанты премии получат денежное вознаграждение, а также смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий — III Конгресс молодых ученых.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Зарядье для ума: в Москве назвали лауреатов премии «За верность науке»

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