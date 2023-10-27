В ЕС не поступало предложений по 12-му пакету санкций
В структуры ЕС не было направлено каких-либо конкретных идей касательно 12-го пакета санкций против России. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Евросоюза.
«Совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций», — сказали в ЕС.
26 октября в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, на котором, как сообщают СМИ, в рамках G7 обсуждается новый пакет санкций против России.
Bloomberg ранее сообщало, что ЕС в ближайшее время начнет консультации по 12-му набору ограничительных мер. Reuters писало, что в конце октября G7 сделает заявление касательно запрета на российские алмазы.
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ЕС и ноу: Евросоюз не получил предложений по новому пакету санкций